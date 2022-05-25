Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
У школі навчаються діти віком від 7 до 10 років.
18-річний Сальвадор Рамос відкрив вогонь у місцевій початковій школі Робб. У результаті стрілянини загинуло 19 дітей і двоє дорослих, перш ніж його застрелили поліціянти.
Попередньо Рамос вистрілив у свою бабусю, котра пізніше отримала відповідну медичну допомогу.
Правоохоронці помітили підлітка у бронежилеті, котрий вийшов з розбитого автомобіля з гвинтівкою і розпочав стрілянину. Йому вдалося увірватися до школи та відкрити там вогонь.
У поліції зауважили, що наразі мотив підозрюваного не зрозумілий.
Своєю чергою, президент США Джо Байден одразу виступив зі зверненням та розкритикував збройне лобі в США і закликав вжити заходів для врегулювання обігу зброї.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року під час стрілянини у штаті Колорадо загинуло шестеро людей, зокрема й підозрюваний.
- У 2012 році 20 дітей і семеро дорослих загинули під час стрілянини в школі Сенді Гук у Ньютауні, штат Конектикут.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- 16 березня 2021 року в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- У квітні 2021 року президент США Джо Байден анонсував ряд нових заходів, спрямованих на запобігання насиллю із застосуванням вогнепальної зброї.