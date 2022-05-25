Підліток застрелив щонайменше 19 дітей та двох дорослих у початковій школі Увальде, штат Техас. Це найбільш трагічна стрілянина у школі США за десятиліття.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У школі навчаються діти віком від 7 до 10 років.

18-річний Сальвадор Рамос відкрив вогонь у місцевій початковій школі Робб. У результаті стрілянини загинуло 19 дітей і двоє дорослих, перш ніж його застрелили поліціянти.

Попередньо Рамос вистрілив у свою бабусю, котра пізніше отримала відповідну медичну допомогу.

Правоохоронці помітили підлітка у бронежилеті, котрий вийшов з розбитого автомобіля з гвинтівкою і розпочав стрілянину. Йому вдалося увірватися до школи та відкрити там вогонь.

У поліції зауважили, що наразі мотив підозрюваного не зрозумілий.

Своєю чергою, президент США Джо Байден одразу виступив зі зверненням та розкритикував збройне лобі в США і закликав вжити заходів для врегулювання обігу зброї.