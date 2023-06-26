У Техасі (США) загинув працівник міжнародного аеропорту Сан-Антоніо внаслідок того, що його затягнуло у двигун реактивного літака.

Джерело: New York Post

Як повідомляється, інцидент стався у п’ятницю ввечері, 23 червня. На місце події оперативно прибули медики, проте потерпілого не вдалося врятувати. Рейс авіакомпанії Delta прибув із Лос-Анджелеса і на момент інциденту працював лише один двигун.

“Рейс 1111 авіакомпанії Delta вирулював до виходу на посадку з одним працюючим двигуном, і о 22:25 працівника затягнуло в цей двигун”, – йдеться у повідомленні.

У виданні розповіли, що загиблий чоловік працював в Unifi Aviation, компанії, яка наймає працівників для таких авіакомпаній, як Delta, що забезпечують наземне обслуговування.

Своєю чергою, компанія заявила, що початкове розслідування не змогло пов’язати смерть із жодною з процедур операційної безпеки, що діють в компанії.

“Ми розбиті горем і сумуємо через загибель члена авіаційної родини в Сан-Антоніо”, – йдеться у заяві Delta Airlines.