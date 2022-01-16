Про це відомо з повідомлення Державного департаменту США.
Співрозмовники обговорили тісну координацію разом із союзниками по НАТО та європейськими партнерами з метою реагування на нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу неї.
“Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України матиме швидкі, жорсткі та скоординовані наслідки”, – наголошують у зовнішньополітичному відомстві США.
Вони також наголосили на необхідності скоординованих дій для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.
Блінкен і Боррель підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України “матиме серйозні наслідки для Російської Федерації”.
- Нагадаємо, що у США підготували новий законопроєкт щодо санкцій особисто проти Путіна.
- Також, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “Путін хоче домінувати над сусідами, але ми на це відповімо”.
- На тлі загрози російської агресії та масової атаки хакерів, що сталася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, країни G7 висловили свою підтримку Україні.
- Раніше стало відомо, що американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.