Про це відомо з повідомлення Державного департаменту США.

Співрозмовники обговорили тісну координацію разом із союзниками по НАТО та європейськими партнерами з метою реагування на нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу неї.

Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України матиме швидкі, жорсткі та скоординовані наслідки, – наголошують у зовнішньополітичному відомстві США.

Вони також наголосили на необхідності скоординованих дій для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

 Блінкен і Боррель підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки для Російської Федерації.