Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нарощування військової могутності Росією навколо України.

Про це відомо з повідомлення Державного департаменту США.

Співрозмовники обговорили тісну координацію разом із союзниками по НАТО та європейськими партнерами з метою реагування на нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу неї.

“Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України матиме швидкі, жорсткі та скоординовані наслідки”, – наголошують у зовнішньополітичному відомстві США.

Вони також наголосили на необхідності скоординованих дій для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Блінкен і Боррель підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України “матиме серйозні наслідки для Російської Федерації”.