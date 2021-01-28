Про це пише The Verge.
Для iOS ця функція з’явилася у версії 7.4, яка була випущена вчора, але вона поки недоступна для Android.
Імпортувати діалоги можна з WhatsApp, Line і KakaoTalk.
Щоб скористатися опцією, потрібно вибрати будь-який контакт у WhatsApp і обрати опцію “Експорт чату”. Після цього застосунок створить архів з файлами, які можна перенести в Telegram.
Нова функція була додана у зв’язку з тим, що Telegram повідомляє про величезне збільшення кількості користувачів, і зараз сервіс налічує понад 500 мільйонів активних користувачів по всьому світу. Причина, найімовірніше, полягає в новій політиці WhatsApp, що спричинила занепокоєння стосовно конфіденційності застосунку, що належить Facebook.
- 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах компанія зазначила, що передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram.