Про це повідомляє Beta Info.

Поки функція доступна в бета-версії Telegram 7.1.0 для Android.

Активувати коментарі можна, прив’язавши чат до каналу. Користувач може написати коментар до посту, не вступаючи в чат.

Також повідомляється, що у чаті з’явилося нове меню. Його можна включити за допомогою довгого натискання на аватар. Завдяки цьому інструменту користувач може швидко відкрити діалог, перейти в профіль або залишити згадку.

Проте якщо в чаті заборонено відправляти повідомлення, медіа, або включений повільний режим, ці обмеження поширяться і на коментарі.