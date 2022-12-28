У спільному телемарафоні "Єдині новини" запустили нову рубрику — "Обличчя року" від телеканалу "Ради". За ідеєю у блозі показують людей, які наближають перемогу України. Першим з таких було обрано заступника голови Верховної ради України Олександра Корнієнка.

Про це повідомив телеканал “Рада“.

На YouTube-каналі або у соціальних мережах немає інформації стосовно спецпроєкту “Обличчя року”. 28 грудня виклали перше відео у цьому блозі, але поки немає інших.

Під час інтерв’ю обговорювали початок війни, як він вплинув на роботу Верховної Ради, майбутні вибори, котрі проводити під час війни заборонено, виключення депутатів, перебіг війни тощо. Ще порушили питання того, що ухвалили законопроєкт “Про медіа” та минулого року перезапустили телеканал “Рада”.

Головний редактор “Детектор медіа” Отар Довженко заявив, що “Обличчя року” обрали за версією лише частини спільного телемарафону — “Ради”. Водночас він додав, що інші учасники марафону були зобов’язані транслювати блог, який йшов від телеканалу.

“Життя приносить найкращі ілюстрації для наших текстів. Це — обличчя року за версією спільного телемарафону, конкретніше — тієї його частини, що канал “Рада”. Справді, хто ж іще мав би бути обличчям 2022 року? На жаль, піар, підлабузництво, а часом і чорнуху від “Ради” та інших не зовсім чистоплотних учасників марафону зобов’язані транслювати всі інші канали, які його виробляють і/або показують”, — написав він у Facebook.

Зазначимо, що Олександр Корнієнко у 2019 році був координатором штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського. Він координував волонтерський проєкт “ЗеКоманда”. У травні 2020 року він став одним з ініціаторів законопроєкту від “Слуги народу”.

Вже у червні 2020 року Корнієнко потрапив у сексистський скандал разом з головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією. Вони під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепки Ірини Аллахвердієвої. Корнієнко сказав, що Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна” і “взагалі красуня”. Також він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба так, баба так”. Пізніше Арахамія назвав це “брудною політичною технологією”.

Олександр Корнієнко спочатку став заступником голови депутатської фракції партії “Слуга народу”, а вже 10 липня 2019 року — головою партії. Народні депутати обрали його першим заступником голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 19 жовтня 2021 року.