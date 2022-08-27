Жителька Почаєва Тернопільської області витратила майже 1 мільйон 300 тисяч гривень на телефонні розмови з "екстрасенсом".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, для того, щоб покращити родинний добробут та особисте життя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років заощаджували її родичі. Дізнавшись, що донька витратила родинні збереження на телефонні розмови з невідомою особою, яка назвалася екстрасенсом на ім’я, Олена, батьки звернулися до поліції.

У повідомленні зазначається, що до правоохоронних органів звернулася і сама жителька Почаєва. З її слів, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами. Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса, за розмови з якою необхідно було платити.

Упродовж двох місяців жінка майже щодня телефонувала “екстрасенсу”, яка представилася Оленою, а після розмови ходила в банк, аби розрахуватися за послуги. У Нацполіції зазначили, що квитанції з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні розмови коштували по 30-60 тисяч гривень.

За словами родичів, екстрасенсорні послуги коштували їхній родині – 1 мільйон 300 тисяч гривень, тобто було витрачено понад 20 тисяч доларів та 12 тисяч євро.

“Співробітники правоохоронних органів намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій”, – йдеться у повідомленні Національної поліції Тернопільської області.