У Тернопільській області на 51-му році життя помер терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович. Його фото було на білбордах "Дякую за життя!", присвячених медикам, які борються з коронавірусом.

Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, в якій він працював.

“Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким”, – сказано в статті.

Кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію з підозрою на коронавірус. Йому зробили ПЛР-тест, але результату він не дочекався.

Медик помер, а в лікарні досі чекають результат його тесту.

Нагадаємо, фото Венжиновича було одним з тих, які зробив репортер видання Associated Press. Фото медиків пізніше використовували для соціальної реклами: створення білбордів з текстом: “Дякую за життя!”