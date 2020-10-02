Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, в якій він працював.
“Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким”, – сказано в статті.
Кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію з підозрою на коронавірус. Йому зробили ПЛР-тест, але результату він не дочекався.
Медик помер, а в лікарні досі чекають результат його тесту.
Нагадаємо, фото Венжиновича було одним з тих, які зробив репортер видання Associated Press. Фото медиків пізніше використовували для соціальної реклами: створення білбордів з текстом: “Дякую за життя!”
- В Україні за минулу добу, 1 жовтня, зафіксували 4633 нових випадки зараження коронавірусом.