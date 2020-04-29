Про це повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак.
“Напередодні у нас в районі померли двоє місцевих жителів. Одному – 67 років, іншому, священнику, – 55. Його госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати його не вдалося. Священник із села Потуторів, усупереч застереженням і неодноразовим нашим попередженням усім священнослужителям району, таємно проводив відправи у приватних домівках“, – сказав він.
Кудлак зазначив, що наразі медики та інші служби перевіряють контактних із священником осіб.
Інформація щодо поширення COVID-19 в Шумському районі станом на 28.04.2020р.
Інформація щодо поширення COVID-19 в Шумському районі станом на 28.04.2020р.
Опубликовано Кудлак Віталій – Голова Шумської РДА Вторник, 28 апреля 2020 г.
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