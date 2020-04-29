У Шумському районі Тернопільської області від коронавірусу COVID-19 помер священик, який таємно проводив богослужіння.

Про це повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак.

“Напередодні у нас в районі померли двоє місцевих жителів. Одному – 67 років, іншому, священнику, – 55. Його госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати його не вдалося. Священник із села Потуторів, усупереч застереженням і неодноразовим нашим попередженням усім священнослужителям району, таємно проводив відправи у приватних домівках“, – сказав він.

Кудлак зазначив, що наразі медики та інші служби перевіряють контактних із священником осіб.