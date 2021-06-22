Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Як з’ясували, під час земляних робіт у траншеї завглибшки приблизно три метри стався обвал ґрунту, унаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.
“Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула”, – повідомили у відомстві.
Фото: ДСНС
Другого потерпілого рятувальники звільнили з-під завалу й передали медикам.
На місці події працювали 13 осіб особового складу, було залучено три одиниці спецтехніки.
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