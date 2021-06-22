У Тернополі під час земляних робіт 22 червня людей засипало землею. Один чоловік загинув, ще одного вдалося врятувати.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясували, під час земляних робіт у траншеї завглибшки приблизно три метри стався обвал ґрунту, унаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

“Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула”, – повідомили у відомстві.

Фото: ДСНС

Другого потерпілого рятувальники звільнили з-під завалу й передали медикам.

На місці події працювали 13 осіб особового складу, було залучено три одиниці спецтехніки.