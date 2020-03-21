Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

“На засіданні оперативного штабу у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції на території Тернопільської області було прийнято рішення тимчасово зупинити роботу громадського транспорту у Тернополі із 23 березня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, відтепер у Тернополі здійснюватимуться спеціальні перевезення виключно працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які мають забезпечувати життя міста в умовах карантину.

При цьому особи з перелічених категорій зможуть скористатися спецрейсами за наявності спеціального посвідчення та медичної маски. Допоки спеціальні посвідчення на стадії виготовлення, то у наступні декілька днів працівники із зазначених категорій для проїзду у транспорті повинні мати для проїзду документ, який ідентифікує особу (паспорт тощо) та довідку чи посвідчення з роботи для надання права на проїзд.

Щодо перевезення працівників до підприємств та організацій, які працюють, але не належать до зазначених категорій, перевезення можуть здійснюватися коштом роботодавця, шляхом укладення окремих договорів з тими чи іншими перевізниками за умови дотримання санітарних норм.

Про дату відновлення роботи громадського транспорту обіцяють повідомити додатково.