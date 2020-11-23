Леннерт Воутерс, дослідник безпеки в бельгійському університеті KU Leuven, виявив численні уразливості Tesla Model X, які роблять можливим легку крадіжку автомобілю.

Про це він повідомив журналу Wired.

Воутерс, за його словами, виявив чимало вразливих місць у безпеці як Tesla Model X, так і в їхніх панелях. Він планує представити усі свої висновки на конференції Real World у січні, але вже зараз повідомив про деякі з них.

Дослідник запевняє, хакери можуть вкрасти Model X лише за кілька хвилин. Він зазначив, що попередив компанію ще у серпні, і цього тижня Tesla має випустити спеціальні оновлення програмного забезпечення, які зроблять злам неможливим.

Для того, аби зламати автівку, злодію необхідно прочитати ідентифікаційний номер автомобіля, який зазвичай видно на приладовій панелі автомобіля через лобове скло, а також знаходитися на відстані близько 4 метрів від брелока жертви.

Зловмиснику потрібен набір апаратних засобів вартістю близько 300 доларів. Це модуль управління корпусом Model X, розібраний брелок, мінікомп’ютер Raspberry Pi та акумулятор.

За допомогою цього набору хакер може витягнути спеціальний радіокод, аби розблокувати авто, а потім з’єднати свій фальшивий брелок з Tesla, змусивши машину сприймати його, як справжній. Це працює на відстані до 50 футів.

Воутерс наголосив, що в машині є все необхідне, щоб зупинити його від здійснення такого роду сюжету, розробник просто має закрити кілька лазівок з оновленнями програмного забезпечення для автомобіля та брелока.

“Система має все необхідне, щоб бути в безпеці. Є кілька невеликих помилок, які дозволяють мені обійти всі заходи безпеки”, — пояснив він.