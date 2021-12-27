Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Йдеться про функцію Passenger Pay. Цього тижня регулятор США – Національне управління дорожньої безпеки – розпочав розслідування за скаргою одного з водіїв. Стосуватиметься перевірка близько 580 тисяч електрокарів Tesla 3, X та S із 2017 року.
Згідно з даними NHTSA, ігри стали доступними на деяких автомобілях під час кермування з грудня 2020 року. До цього вони працювали лише у режимі паркування.
Passenger Pay попереджає, що грати можна лише пасажирам і вимагає підтвердження перед запуском. Проте регулятор зазначив, що гра може відвернути увагу водія та збільшити ризик аварії.
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- Інвестиційний банк JPMorgan Chase подав до суду на компанію Tesla через “грубе порушення умов контракту”.