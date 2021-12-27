Американська компанія Tesla обмежить доступ до ігор на сенсорному екрані, розташованому на центральній консолі електромобіля, в які можна було грати під час кермування авто.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про функцію Passenger Pay. Цього тижня регулятор США – Національне управління дорожньої безпеки – розпочав розслідування за скаргою одного з водіїв. Стосуватиметься перевірка близько 580 тисяч електрокарів Tesla 3, X та S із 2017 року.

Згідно з даними NHTSA, ігри стали доступними на деяких автомобілях під час кермування з грудня 2020 року. До цього вони працювали лише у режимі паркування.

Passenger Pay попереджає, що грати можна лише пасажирам і вимагає підтвердження перед запуском. Проте регулятор зазначив, що гра може відвернути увагу водія та збільшити ризик аварії.