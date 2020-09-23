Про це він розповів під час презентації Battery Day.
Під час презентації Battery Day Маск виголосив промову перед 240 інвесторами компанії Tesla. У цей момент всі вони сиділи в автомобілях Model 3.
На сьогоднішній день вартість найдешевшого автомобіля Tesla, седана Model 3, стартує від $37 990. Найдорожча машина, Model X, коштує від $79 990.
За словами Маска, бюджетна версія авто від Tesla може з’явитися на ринку через три роки.
“Ми завжди мріяли створити доступний електромобіль. Ми впевнені, що зможемо створити дійсно привабливий автомобіль вартістю $25 тис”, – повідомив Маск.
Знизити вартість електромобіля планується за рахунок підвищення ефективності акумуляторних батарей, які залишаються найдорожчою частиною таких машин.
Також він розповів, що в компанії вже займаються розробкою батарей нового типу, які будуть виробляти в п’ять разів більше енергії і в шість разів більше потужності. Це збільшить запас ходу на 16%.
Як тільки буде розроблено таку батарею – почнеться виробництво бюджетних моделей авто від Tesla.
Маск розповів, що в майбутньому Tesla планує випускати 20 мільйонів електромобілів на рік. Для порівняння, в 2019 році компанія випустила близько 367 тисяч машин.
- 17 серпня акції Tesla Inc. виросли на 11%, торги за якими закрилися на рекордно високому рівні і збільшивши капітал Маска на 7,8 мільярда доларів. Тоді він посів четверте місце в списку найбагатших людей світу.
- 1 вересня засновник Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.