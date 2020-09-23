Бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що приблизно через три роки планується випуск бюджетних автомобілів вартістю близько $25 тисяч.

Про це він розповів під час презентації Battery Day.

Під час презентації Battery Day Маск виголосив промову перед 240 інвесторами компанії Tesla. У цей момент всі вони сиділи в автомобілях Model 3.

На сьогоднішній день вартість найдешевшого автомобіля Tesla, седана Model 3, стартує від $37 990. Найдорожча машина, Model X, коштує від $79 990.

За словами Маска, бюджетна версія авто від Tesla може з’явитися на ринку через три роки.

“Ми завжди мріяли створити доступний електромобіль. Ми впевнені, що зможемо створити дійсно привабливий автомобіль вартістю $25 тис”, – повідомив Маск.

Знизити вартість електромобіля планується за рахунок підвищення ефективності акумуляторних батарей, які залишаються найдорожчою частиною таких машин.

Також він розповів, що в компанії вже займаються розробкою батарей нового типу, які будуть виробляти в п’ять разів більше енергії і в шість разів більше потужності. Це збільшить запас ходу на 16%.

Як тільки буде розроблено таку батарею – почнеться виробництво бюджетних моделей авто від Tesla.

Маск розповів, що в майбутньому Tesla планує випускати 20 мільйонів електромобілів на рік. Для порівняння, в 2019 році компанія випустила близько 367 тисяч машин.