The Wall Street Journal закликало президента США Джо Байдена вислати зі Сполучених Штатів посла РФ та російських журналістів. Із таким закликом видання звернулось після того, як у Росії затримали їхнього журналіста, громадянина США Евана Гершковича, звинувачуючи його у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві WSJ.

У виданні наголосили, що арешт Евана Гершковича посилює звичку Кремля брати американців у заручники, і це ще один доказ того, що Росія відривається від спільноти цивілізованих націй.

“Президент Володимир Путін тепер відповідає за здоров’я та безпеку пана Гершковича, і адміністрація Байдена зобов’язана наполягати на його звільненні”, – наголосили у ЗМІ.

У виданні додали, що заперечують звинувачення у шпигунстві, яке ФСБ РФ висунуло Гершковичу. У WSJ наголосили, що російський уряд уважно стежить за іноземцями у РФ, і якби їх журналіст дійсно був шпигуном – його б уже давно могли вигнати з країни.

“Час арешту виглядає як продумана провокація з метою збентежити США та залякати іноземну пресу, яка все ще працює в Росії. Кремль забороняв внутрішні репортажі в Росії, тому іноземні кореспонденти залишаються останніми незалежними джерелами новин. Арешт пана Гершковича відбувся через кілька днів після того, як за його підписом вийшов викривальний і популярний допис, в якому мовилось про занепад російської економіки. Кремль не хоче, щоб цю правду розповідали”, – зазначають у журнал.

Арешт також міг бути відповіддю на звинувачення, висунуті минулого тижня міністерством юстиції США проти громадянина РФ Сергія Володимировича Черкасова. Його звинувачують у шахрайстві і діяльності як агента іноземної держави.

“Путін часто бере заручників з метою обміну на росіян, які вчинили злочини в США”, – мовиться у заяві.

У журналі також нагадали, що арешт Гершковича став першим з 1986 року арештом американського журналіста в РФ. Тоді, у 1986 році, в Росії затримали Ніколаса Данілова.

“Це було на останніх етапах холодної війни. Пана Данілова утримували приблизно два тижні та звільнили без висунення звинувачень, тоді як США дозволили російському співробітнику радянської місії в ООН виїхати після того, як його заарештували днями раніше під час спецоперації ФБР”, – додали у виданні.

У заяві також зазначається, що “нахабний” арешт Геркшовича свідчить про те, що здатність США захищати своїх громадян знизилась. У журналі подякували за те, що адміністрація Байдена засудила арешт їхнього журналіста.

“Але було б справедливо запитати, чому пан Путін вірить, що може обійти американців і вийти вперед”, – йдеться у заяві.

У виданні також зауважили, що у 2022 році між РФ та США відбувся обмін затриманими. Росія повернула американську баскетболістку Брітні Грінен, яку в РФ звинувачували у контрабанді наркотиків. США, своєю чергою, повернули Росії Віктора Бута, який відбував 25-річний термін ув’язнення в Іллінойсі за змову з метою вбивства американців і продаж зброї терористичній групі.

Цей обмін більшість оцінили таким, який був більш вигідний для Росії, яка високо цінувала Бута. Водночас США не наполягали на звільненні американця Пола Велана.

“Росія утримує пана Велана, колишнього морського піхотинця, за звинуваченнями в шпигунстві з 2018 року. Нещодавно два російські літаки збили американський безпілотник, що летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, і США нічого не зробили у відповідь”, – наголосили у виданні.

У WSJ резюмували, що “бандитські лідери продовжують робити бандитські речі”, якщо впевнені, що не відповідатимуть за це.

“Адміністрації Байдена доведеться розглянути дипломатичну та політичну ескалацію. Вислати посла Росії в США, а також усіх російських журналістів, які тут працюють, було б мінімумом очікувань. Перший обов’язок уряду США – захищати своїх громадян, і зараз занадто багато урядів вважають, що вони можуть безкарно заарештовувати та ув’язнювати американців”, – резюмували у виданні.

Довідка. 30 березня стало відомо, що ФСБ РФ “припинила протиправну діяльність” журналіста американського видання. У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

Американського медійника затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.

The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича.