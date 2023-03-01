У TikTok на мільйони переглядів поширилося відео, де чоловік відмовив дитині поступитися останнім місцем у тестовому заїзді Формули-1, що довело її до сліз. Багато коментаторів ввважають, що люди не зобов'язані терпіти незручності через потреби дітей інших людей.

Про це повідомило Insider.

Відео, опубліковане користувачем @myrightmiddletoe, триває всього шість секунд. Воно набрало понад 9,9 мільйона переглядів і 2 мільйона вподобайок. На відео чоловік стоїть біля моделі гоночного автомобіля, де поблизу розташовано стенд з підписом, що виставка закривається о 16:55, тому відвідувачам слід врахувати це під час приєднання до черги.

“Коли вони кажуть, що ти – останній, хто сьогодні зможе їздити, і ви відмовляєте маленькій дитині позаду, яка просить помінятися місцями”, – підписав користувач відео.

За чоловіком у черзі знаходилося двоє маленьких дітей. Наступним кадром чоловік сидить на атракціоні та радіє, а позаду нього, дивлячись на дорослого, здавалося, плакала дівчинка.

Під відео зібралося понад 6400 коментарів. Переважно користувачі підтримали автора відео. 100 тисяч вподобайок набрав коментар “Так і треба”, ще 98 тисяч лайків поставили до фрази: “Я б зробив те ж саме, щоб не пропустити тест-драйв Формули-1, лол”.

@myrightmiddletoe As soon as this happened this sound came to my mind to use ♬ original sound – Sunshynelove21

Деякі коментатори висловили думку, що дитина має навчитися, що не все може бути так, як вона захоче. Деякі назвали подію “цінним моментом, що життя несправедливе”. Зокрема те, що “потрібно навчити їх (дітей, – ред.), що ви не завжди отримуєте в житті те, що хочете!”.

У коментарях зауважили, що у черзі, видається, посміхався інший дорослий, коли спостерігав за тіктокером в автомобілі.

Подія трапилася у Великій Британії, оскільки вартість поїздки вказана в 1 фунт стерлінгів, або близько 1,20 долара. Утім, де саме це відбулося невідомо.

Відео викликало дискусії, чи повинні дорослі йти на жертви заради чужих дітей. Серед прикладів було, коли справа доходить до обміну місцями в літаках, щоб родина могла сидіти разом тощо.