Про це повідомило Insider.
Відео, опубліковане користувачем @myrightmiddletoe, триває всього шість секунд. Воно набрало понад 9,9 мільйона переглядів і 2 мільйона вподобайок. На відео чоловік стоїть біля моделі гоночного автомобіля, де поблизу розташовано стенд з підписом, що виставка закривається о 16:55, тому відвідувачам слід врахувати це під час приєднання до черги.
“Коли вони кажуть, що ти – останній, хто сьогодні зможе їздити, і ви відмовляєте маленькій дитині позаду, яка просить помінятися місцями”, – підписав користувач відео.
За чоловіком у черзі знаходилося двоє маленьких дітей. Наступним кадром чоловік сидить на атракціоні та радіє, а позаду нього, дивлячись на дорослого, здавалося, плакала дівчинка.
Під відео зібралося понад 6400 коментарів. Переважно користувачі підтримали автора відео. 100 тисяч вподобайок набрав коментар “Так і треба”, ще 98 тисяч лайків поставили до фрази: “Я б зробив те ж саме, щоб не пропустити тест-драйв Формули-1, лол”.
@myrightmiddletoe
As soon as this happened this sound came to my mind to use
Деякі коментатори висловили думку, що дитина має навчитися, що не все може бути так, як вона захоче. Деякі назвали подію “цінним моментом, що життя несправедливе”. Зокрема те, що “потрібно навчити їх (дітей, – ред.), що ви не завжди отримуєте в житті те, що хочете!”.
У коментарях зауважили, що у черзі, видається, посміхався інший дорослий, коли спостерігав за тіктокером в автомобілі.
- Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях й рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.
- Білий дім надав вказівку державним установам протягом місяця видалити з федеральних пристроїв та систем китайський додаток TikTok.
- У Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.
- У грудні 2022 року сенат США одностайно підтримав рішення про заборону держслужбовцям встановлювати на робочі гаджети додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. Відтепер пропозицію мають розглянути у Палаті представників.