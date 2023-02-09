У TikTok знайшли мережу російських акаунтів, які поширювали військову пропаганду про Україну. Влітку 2022 року дезінформацію скерували проти понад ста тисяч європейських користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Здебільшого акаунти націлили на громадян Німеччини, Італії та Великої Британії. Поширювали військову пропаганду німецькою, італійською та англійською мовами відповідно.

“У цій конкретній мережі облікові записи TikTok використовували синтез мовлення та поширювали проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які він націлений”, — йдеться у повідомленні.

Антиукраїнські повідомлення мали змогу поширювати близько 1700 акаунтів мережі. Облікові записи маскувалися нібито під місцевих користувачів.

З липня до вересня 2022 року на акаунти залучили 133 564 підписники.

Поки невідомо чи була пов’язана мережа з Кремлем. Викриття опублікували у звіті, поданому до Кодексу практики ЄС щодо протидії дезінформації.

Соціальна мережа не відповіла на запит про коментар.