У TikTok введуть функцію, яка автоматично обмежуватиме екранний час для підлітків до 60 хвилин на день. Соцмережа додасть функцію батьківського контролю.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Після вичерпання ліміту на перегляд відео додаток запропонує неповнолітньому ввести пароль, аби продовжити переглядати TikTok. У компанії заявили, що підліток буде робити усвідомлений вибір.

TikTok запропонує встановити обмеження екранного часу, якщо використання додатка перевищить 100 хвилин. Дітям до 13 років теж встановлять ліміти. Водночас код на додаткових 30 хвилин повинен буде ввести хтось із батьків або опікун.

На облікові записи підлітків буде надходити звіт про час використання застосунку щотижня.

У TikTok також запровадять функцію батьківського контролю за профілями неповнолітніх. Батьки отримують можливість обмежувати екранний час, доступ до інформації про використання TikTok, зокрема з кількістю заходів на день, найпопулярнішим і загальним часом використання. Їм нададуть можливість відфільтрувати контент, який пропонуватиметься у рекомендаціях, і вимикати сповіщення.