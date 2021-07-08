Про це інформує видання The Verge. Повідомлення про деталі також оприлюднила пресслужба TikTok.

Нова функція називається “TikTok Resumes”.

“TikTok вважає, що зі зростанням кількості творчого контенту, пов’язаного з кар’єрою і роботою, є можливість… підвищити корисність платформи як каналу для найняття… Ми раді запустити “TikTok Resumes” як пілотну програму, призначену для розширення і поліпшення TikTok як нового каналу для наймання і пошуку вакансій. Ми об’єднуємося з обраними компаніями та запрошуємо подавати заявки на вакансії за допомогою відеорезюме в TikTok”, – йдеться в повідомленні соцмережі.

Пілотна програма поки що запущена лише в США. Функція “TikTok Resumes” працюватиме в тестовому режимі до 31 липня.

Користувачі зможуть запропонувати свої відеорезюме, зокрема, таким працедавцям у США, як мережа ресторанів Chipotle, мережа супермаркетів Target, платформа Shopify тощо.

За даними The Verge, відеорезюме в рамках пілотного проєкту приймають уже понад 30 компаній.

Користувачам потрібно буде створити відеорезюме, опублікувати його в TikTok із використанням хештегу #TikTokResumes, а потім надіслати відео бажаному роботодавцеві через застосунок.

Користувачам не радять вносити до відеорезюме особисту контактну інформацію, як-от адресу електронної пошти.

TikTok promoting #tiktokresumes for job searches today pic.twitter.com/eUZt80LMU6 — Meg Graham (@megancgraham) July 7, 2021

Деякі із доступних наразі вакансій передбачають саме створення контенту для TikTok. Як зазначає The Verge, це свідчить про те, що бренди бачать перспективу в рекламі на зазначеній платформі й хочуть найняти для створення контенту осіб, які вже добре знайомі з соцмережею.

Водночас можна знайти й інші вакансії. Наприклад, мережа супермаркетів Target, мережа ресторанів Chipotle, мережа ресторанів Sweetgreen шукають у TikTok співробітників для роботи в магазинах і на складах. Shopify прагне знайти на платформі інженера для роботи з даними.

Серед цікавих вакансій є посада “суперзірки WWE” (World Wrestling Entertainment, Inc. – американська публічна компанія, що займається проведенням заходів рестлінгу).