Для додатка для знайомств Tinder планують створити метавсесвіт Tinderverse.

Про це повідомила гендиректорка компанії Tinder Ренате Нюборг, повідомляє Reuters Next.

Компанія вже тестує внутрішню валюту, якою користувачі зможуть оплачувати преміальні послуги та отримувати її як винагороду за “хорошу поведінку” у додатку.

“З точки зору Tinder, метавсесвіт Tinderverse більше стосується стирання кордонів між офлайн та онлайн”, – сказала Нюборг.

Довідка. Метавсесвіт – це віртуальний простір, в якому цифрові версії людей можуть спілкуватися, гуляти в парках, ходити на концерти, проводити робочі зустрічі тощо. Увійти до такого всесвіту можна за допомогою віртуальної (VR) або доповненої (AR) реальності.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде до “наступного цифрового виміру, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

Концепція метавсесвіту Марка Цукерберга та його команди має об’єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та добиратимемо аватари.