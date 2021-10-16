Популярний застосунок Tinder, призначений для романтичних знайомств, запустив функцію Plus One, яка буде допомагати людям знаходити партнерів для відвідування весіль.

Про це повідомила пресслужба застосунку.

Функція розроблена разом з весільним агентством WeddingWire, яке прогнозує бурхливий весільний сезон. Через відкладених в період пандемії шлюбних церемоній їх число може зрости у 2021-2022 роках на 20%, якщо порівнювати зі звичайними значеннями.

“Після півтора року відкладання церемоній та урочистостей настає один з найбільш завантажених весільних сезонів в історії”, – йдеться в повідомленні компанії.

Тепер користувачі можуть вказати, що шукають партнера для походу на весілля, або самі скласти компанію іншим.

Зазначається, що кількість подібних запитів в профілях на сервісі зросла на 45% з початку року.

Крім того, Tinder обіцяє покрити витрати на відвідування весілля першим 100 користувачам, які знайдуть партнера через Plus One. За оцінками компанії, люди витрачають на це в середньому 460 доларів.