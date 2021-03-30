Про це повідомляє редакція газети The Citizen в Танзанії з посиланням на місцеву поліцію.
Поліція підтвердила виданню, що 21 березня в результаті тисняви загинули 45 осіб, а ще 37 отримали травми, коли намагалися прорватися на стадіон, щоб попрощатися з померлим президентом.
“Вони не були злочинцями. Вони пішли на стадіон, щоб висловити свою любов до померлого лідера, але через величезну кількість людей деякі стали нетерплячими та використовували неофіційні точки входу, і таким чином виникла тиснява” – сказав командир спеціальної поліцейської зони Дар ес Салама Лазаро Мамбосаса.
Він сказав, що все 37 постраждалих зараз відчувають себе добре і вже виписані з лікарень.
- Раніше повідомлялося, що 18 березня президент Танзанії Джон Магуфулі помер від ускладнень проблем з серцем після того, як захворів на COVID-19. Йому був 61 рік.