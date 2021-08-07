Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Чоловік напав на пасажирів поїзда біля станції Сейджогакуен.
36-річний підозрюваний нібито сказав поліції, що розсердився, коли побачив жінок, які “виглядали щасливими”, і хотів їх убити.
Стверджується, що одна постраждала, студентка, отримала серйозні травми.
Насильницькі злочини в Японії рідкісні, і в Токіо, де проходять Олімпійські ігри, діють суворі заходи безпеки. Незважаючи на те, що країна є однією з найбезпечніших країн у світі, в останні роки там сталося кілька нападів з ножем.
- У Вюрцбурзі (північний захід Баварії, Німеччина) чоловік накинувся на перехожих з ножем. Були загиблі та поранені.