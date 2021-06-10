Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Японія почала вакцинацію передових медичних працівників та людей похилого віку в лютому, але повільні темпи вакцинації в порівнянні з іншими великими промислово розвиненими країнами викликали заклики до повторної відстрочки або скасування Олімпійських ігор.
Багато японців стурбовані тим, що країна не готова прийняти десятки тисяч іноземних спортсменів та олімпійських чиновників, оскільки її система охорони здоров’я бореться з четвертою хвилею інфекцій.
Центри вакцинації в Токіо також вперше з суботи почнуть записуватися на прийом по телефону, на додаток до онлайн-бронювання.
Прем’єр-міністр Есіхіде Суга заявив в середу, що Японія має намір завершити добровільну вакцинацію всіх громадян до жовтня-листопада. Для цього може знадобитися близько 1 мільйона ін’єкцій в день.
- Раніше повідомлялося, що жителі Японії виступають проти проведення Олімпійських ігор в Токіо, які мають відбутися влітку. Онлайн-петиція з вимогою скасувати їх зібрала майже 200 тисяч підписів.
- 118-річна Кане Танака, жителька Японії, відмовилася брати участь в передачі олімпійського вогню під час Олімпіади. Вона пояснила це ризиками, пов’язаними з розповсюдженням коронавірусу.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і американська та німецька компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду про безоплатну вакцинацію учасників літніх Олімпійських ігор в Токіо.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.