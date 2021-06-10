Центри масової вакцинації в Токіо почнуть робити щеплення проти коронавірусу COVID-19 людям у віці до 65 років з суботи, оскільки Японія нарощує зусилля по вакцинації перед початком Олімпійських ігор 2020 року, які відкриються в наступному місяці.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Японія почала вакцинацію передових медичних працівників та людей похилого віку в лютому, але повільні темпи вакцинації в порівнянні з іншими великими промислово розвиненими країнами викликали заклики до повторної відстрочки або скасування Олімпійських ігор.

Багато японців стурбовані тим, що країна не готова прийняти десятки тисяч іноземних спортсменів та олімпійських чиновників, оскільки її система охорони здоров’я бореться з четвертою хвилею інфекцій.

Центри вакцинації в Токіо також вперше з суботи почнуть записуватися на прийом по телефону, на додаток до онлайн-бронювання.

Прем’єр-міністр Есіхіде Суга заявив в середу, що Японія має намір завершити добровільну вакцинацію всіх громадян до жовтня-листопада. Для цього може знадобитися близько 1 мільйона ін’єкцій в день.