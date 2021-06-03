Про це повідомляє японське видання Kyodo News.
До початку Ігор залишилося 50 днів.
Організатори представили подіум темно-синього кольору, зроблений із переробленого пластику, а також костюми з переробленого волокна і підноси для медалей, які будуть використовуватися волонтерами.
The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are 🔥!
For the first time in history, they are made from recycled plastic ♻️ donated by the Japanese public.
Watch the #Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) June 3, 2021
“Для спортсменів, що стоять на подіумі, і для інших, що спостерігають за ними, дозволять усвідомити цінність проведення Ігор в цей час”, – сказала голова оргкомітету Сейко Хасімото.
На Олімпійських іграх пройде 339 медальних змагань, а на Паралімпійських іграх – 539 змагань.
Костюми волонтерів будуть поєднувати в собі технології виробництва традиційних японських кімоно і сучасного одягу. Одяг буде зроблений таким чином, щоб впоратися з літньою спекою в Японії.
Організатори нададуть волонтерам можливість волонтерам вибрати одяг зі штанами або із спідницею.
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