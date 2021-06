Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

До початку Ігор залишилося 50 днів.

Організатори представили подіум темно-синього кольору, зроблений із переробленого пластику, а також костюми з переробленого волокна і підноси для медалей, які будуть використовуватися волонтерами.

The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are 🔥!

For the first time in history, they are made from recycled plastic ♻️ donated by the Japanese public.

Watch the #Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) June 3, 2021