Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

До початку Ігор залишилося 50 днів.

Організатори представили подіум темно-синього кольору, зроблений із переробленого пластику, а також костюми з переробленого волокна і підноси для медалей, які будуть використовуватися волонтерами.

Фото: Kyodo

“Для спортсменів, що стоять на подіумі, і для інших, що спостерігають за ними, дозволять усвідомити цінність проведення Ігор в цей час”, – сказала голова оргкомітету Сейко Хасімото.

На Олімпійських іграх пройде 339 медальних змагань, а на Паралімпійських іграх – 539 змагань.

Костюми волонтерів будуть поєднувати в собі технології виробництва традиційних японських кімоно і сучасного одягу. Одяг буде зроблений таким чином, щоб впоратися з літньою спекою в Японії.

Організатори нададуть волонтерам можливість волонтерам вибрати одяг зі штанами або із спідницею.

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