Про це повідомляють #Букви.
Ігри ХХХІІ Олімпіади триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Церемонія відкриття розпочинається о 14:00 за Києвом (о 20:00 за японським часом).
В Україні церемонію транслюватиме телеканал “UA: Перший”. Цей телеканал є офіційним транслятором Ігор-2020.
Олімпіада цьогоріч відбудеться без глядачів. На трибунах в день відкриття буде тільки 950 осіб. Це дипломати, спонсори та представники Міжнародного олімпійського комітету. Серед офіційних представників – 15 голів держав та міжнародних організацій.
Відомо, що в церемонії відкриття Олімпіади братимуть участь 800 іноземних гостей, а також 150 гостей з Японії. На церемонії буде присутній імператор Японії Нарухіто. Він оголосить Олімпійські ігри відкритими. При цьому, він буде один – без інших членів імператорської родини.
Таке рішення було прийнято через те, що представники інших країн також будуть по-одному. До прикладу, від США до Японії прибула тільки перша леді – Джилл Байден.
Під час презентації олімпійських збірних, буде збережено всі заходи щодо протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, спортсмени будуть в захисних масках та дотримуватимуться соціальної дистанції.
Варто зазначити, що в Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту й розіграють 339 комплектів медалей.
Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
- Після річної перерви в Токіо все ж відбудуться літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу продемонструють свої вміння у боротьбі за авторитетні трофеї. Але цьогоріч змагання відбуватимуться за новими правилами. #Букви розповідали, що необхідно знати про головні спортивні змагання планети.
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