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Ігри ХХХІІ Олімпіади триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Церемонія відкриття розпочинається о 14:00 за Києвом (о 20:00 за японським часом).

В Україні церемонію транслюватиме телеканал “UA: Перший”. Цей телеканал є офіційним транслятором Ігор-2020.

Олімпіада цьогоріч відбудеться без глядачів. На трибунах в день відкриття буде тільки 950 осіб. Це дипломати, спонсори та представники Міжнародного олімпійського комітету. Серед офіційних представників – 15 голів держав та міжнародних організацій.

Відомо, що в церемонії відкриття Олімпіади братимуть участь 800 іноземних гостей, а також 150 гостей з Японії. На церемонії буде присутній імператор Японії Нарухіто. Він оголосить Олімпійські ігри відкритими. При цьому, він буде один – без інших членів імператорської родини.

Таке рішення було прийнято через те, що представники інших країн також будуть по-одному. До прикладу, від США до Японії прибула тільки перша леді – Джилл Байден.

Під час презентації олімпійських збірних, буде збережено всі заходи щодо протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, спортсмени будуть в захисних масках та дотримуватимуться соціальної дистанції.

Варто зазначити, що в Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту й розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).