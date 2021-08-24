У Токіо стартували Паралімпійські ігри-2020

У вівторок, 24 серпня, в Токіо (Японія) офіційно стартували XVI літні Паралімпійські ігри.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія відкриття Паралімпіади стартувала о 14:00 за Києвом. Україну представлятимуть 143 атлети. Вони змагатимуться за медалі у 15 видах спорту.

Українці дебютуватимуть у трьох видах спорту:

голбол (чоловіча команда);

бадмінтон;

тхеквондо.

Цьогорічні Паралімпійські ігри стануть сьомими для української збірної. Вони триватимуть 12 днів й завершаться 5 вересня. Усього у Паралімпіади беруть участь 168 країн світу. Спортсмени змагатимуться у 22 видах спорту та розіграють 540 комплектів медалей.

Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов. Глядачів на подію не пустили у зв’язку з пандемією.

Для української збірної ці змагання символічні, адже розпочинаються у День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.