У Токіо стартували Паралімпійські ігри-2020

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Церемонія відкриття Паралімпіади стартувала о 14:00 за Києвом. Україну представлятимуть 143 атлети. Вони змагатимуться за медалі у 15 видах спорту.
Українці дебютуватимуть у трьох видах спорту:
- голбол (чоловіча команда);
- бадмінтон;
- тхеквондо.
Цьогорічні Паралімпійські ігри стануть сьомими для української збірної. Вони триватимуть 12 днів й завершаться 5 вересня. Усього у Паралімпіади беруть участь 168 країн світу. Спортсмени змагатимуться у 22 видах спорту та розіграють 540 комплектів медалей.
Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов. Глядачів на подію не пустили у зв’язку з пандемією.
Для української збірної ці змагання символічні, адже розпочинаються у День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.
- Раніше за кілька днів до початку Ігор у Токійському селищі Паралімпійських ігор виявили перший випадок COVID-19.