У японській столиці вже третій день поспіль фіксують рекорд випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Japan Today.

“Ми ніколи не стикалися з поширенням інфекцій в таких масштабах”, – сказав журналістам головний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като. Він додав, що кількість нових випадків захворювання зростає не лише в Токіо, а й по всій країні.

У четвер в Токіо було зареєстровано 3865 випадків коронавірусу, що стало рекордним показником третій день поспіль. За даними міністерства охорони здоров’я, в Японії кількість випадків захворювання і смертності нижча, ніж у багатьох інших країнах, проте cередній ріст показників за тиждень наразі складає 28 на 100 000 осіб по всій країні і 88 в Токіо. За даними Університету Джона Хопкінса, в США цей показники становить 18,5, 48 у Великобританії і 2,8 в Індії.

Четвертий надзвичайний стан у Токіо триває з 12 липня. Його запровадили напередодні Олімпіади.

Стривожені різким зростанням випадків захворювання в Токіо, губернатори трьох сусідніх префектур – Канаґава, Тіба і Сайтама – заявили, що планують звернутися до прем’єра Йосіхіде Суґа, аби ввести у своїх районах надзвичайний стан.

Експерти кажуть, що ріст захворюваності в Токіо викликано штамом Delta.

Станом на середу 26,3% населення Японії повністю вакциновані. Відсоток повністю вакцинованих людей похилого віку становить 70%, або 24,8 млн осіб.