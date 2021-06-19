Влада Токіо (Японія) вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор.

Про це, зокрема, інформують агентства Reuters та AFP.

Таке рішення було ухвалене з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

У столиці Японії планувалося організувати шість майданчиків для публічного перегляду змагань. Однак тепер від цієї ідеї відмовилися.

“Ми вирішили закрити ці майданчики для перегляду змагань у прямому ефірі, які збирають багато людей. Ми будемо ширше використовувати Інтернет, щоб створювати захоплюючу атмосферу ігор та поширювати різну інформацію”, – оголосила в суботу губернатор Токіо Юріко Коїке.

За її словами, деякі з таких просторів, де планувалося встановити екрани для показу змагань Олімпіади, будуть використані для організації центрів вакцинації проти COVID-19.

“Я вважаю, що це необхідні заходи для успішного проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор”, – заявила Коїке.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні стартувати 23 липня. Олімпіада мала відбутися ще минулого року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.

Олімпійські ігри пройдуть без іноземних уболівальників. Остаточне рішення щодо кількості японських уболівальників, котрі будуть допущені на змагання, очікується уже незабаром.

На понеділок запланована зустріч японських офіційних осіб із представниками Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету з цього приводу.