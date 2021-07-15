Організаційний комітет Олімпійських ігор оголосив про зараження коронавірусом одного з іноземних спортсменів, що прибув у Токіо.

Про це йдеться у заяві оргкомітету.

Зазначається, що спортсмен отримав позитивний тест і відразу відправився на 14-денний карантин. При цьому прізвище та країну зараженого учасника не називають.

Це перший випадок зараження коронавірусом, зафіксований серед спортсменів, які повинні заселитися в олімпійське селище.

Нагадаємо, що українську веслувальницю Вікторію Ус, яка має виступати на Олімпіаді в Токіо, відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворим на COVID-19.

За словами Вікторії Ус, їй та команді лише від сьогодні дозволили робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власній bubble system. Так триватиме до 20 липня.