Про це йдеться у заяві оргкомітету.
Зазначається, що спортсмен отримав позитивний тест і відразу відправився на 14-денний карантин. При цьому прізвище та країну зараженого учасника не називають.
Це перший випадок зараження коронавірусом, зафіксований серед спортсменів, які повинні заселитися в олімпійське селище.
Нагадаємо, що українську веслувальницю Вікторію Ус, яка має виступати на Олімпіаді в Токіо, відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворим на COVID-19.
За словами Вікторії Ус, їй та команді лише від сьогодні дозволили робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власній bubble system. Так триватиме до 20 липня.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.
- Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об’єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.