У Королівстві Тонга (держава, розташована у Тихому океані) зафіксували перший з початку пандемії коронавірусу випадок COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Інфекція була виявлена у повністю вакцинованої людини, яка прибула на репатріацію з Нової Зеландії.

Прем’єр-міністр Тонги Похіва Ту’іонетоа попередив, що жителі головного острова Тонгатапу зіткнуться з можливою ізоляцією наступного тижня.

Зазначається, що Тонга була однією з останніх країн, які досі не повідомляли про інфекції COVID-19.

В острівній державі, розташованій на північний захід від Нової Зеландії, проживає понад 100 000 осіб. Наразі лише третина населення Тонги повністю вакцинована.