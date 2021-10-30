Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Інфекція була виявлена у повністю вакцинованої людини, яка прибула на репатріацію з Нової Зеландії.
Прем’єр-міністр Тонги Похіва Ту’іонетоа попередив, що жителі головного острова Тонгатапу зіткнуться з можливою ізоляцією наступного тижня.
Зазначається, що Тонга була однією з останніх країн, які досі не повідомляли про інфекції COVID-19.
В острівній державі, розташованій на північний захід від Нової Зеландії, проживає понад 100 000 осіб. Наразі лише третина населення Тонги повністю вакцинована.
- У серпні у Новій Зеландії ввели локдаун після того, як в найбільшому місті Окленді був зареєстрований перший за шість місяців випадок коронавірусу в країні.