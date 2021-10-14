Про це повідомляє канадське агентство CBC.

Безпілотний літальний апарат у Торонто (Канада) за 6 хвилин доставив людські легені від Західної лікарні до Головної лікарні міста. Автівкою цей шлях було б подолано за час від 9 хвилин. У таких спосіб орган було транспортовано вперше в історії.

Здійснила перевезення легень Unither Bioelectronique, дочірня компанія United Therapeutics Corporation, що спеціалізується на розвитку методів автономного доставлення людських органів повітрям.

Історична подія відбулася наприкінці вересня, доставлення здійснювали посеред ночі. Unither Bioelectronique використовувала для цього власний безпілотник.

З боку медиків процесом керувала University Health Network — мережа державних лікарень в Торонто, найбільша організація медичних досліджень в Канаді.

Головний хірург University Health Network доктор Шаф Кешавджі сказав, що одержувачем легенів був 63-річний Ален Ходак. За цікавим збігом, пацієнт є інженером та цікавиться безпілотниками. Сама трансплантація пройшла успішно.

Компанія Unither Bioelectronique, яка перевозила легені, повідомила, що обрала головну лікарю Торонто через те, що вона першою у світі здійснила трансплантацію легень у 1983 році та подвійну трансплантацію легень у 1986 році.

Про те, як це відбувалося, Unither Bioelectronique розповіла в короткому відеоролику: