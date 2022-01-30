Японський автовиробник Toyota спільно із космічним агентством анонсували проєкт створення місяцехода з роботизованою рукою. З його допомогою планують колонізувати Місяць вже до 2040 року.







У Toyota проєктують місяцехід із роботизованою рукою для освоєння супутника Землі до 2040 року // 4 фото

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Associated Press.

Віддаючи шану популярному позашляховику Toyota Land Cruiser компанія назвала місяцехід Lunar Cruiser. В агентстві наголошують, що його випуск планується на кінець 2020-х років. Очікується, що його можна буде використовувати й на Марсі.

У компанії Toyota пояснили, що основна ідея полягає у тому, що люди зможуть “їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser”, аналогічно тому, як вони це роблять у звичайних авто.

“Ми розглядаємо простір як територію для нашої трансформації раз у столітті. Вирушаючи в космос, ми, можливо, зможемо розробити телекомунікаційні та інші технології, які виявляться цінними для людського життя”, — зауважив керівник проєкту Lunar Cruiser в Toyota Motor Corp Такао Сато.

Своєю чергою, японська компанія Gitai Japan вже розробила роботизовану руку для Lunar Cruiser, спроєктовану для огляду та технічного обслуговування. “Рука” захоплюватиме і підійматиме предмети. Окрім цього, її також оснастять змінними насадками для роботи з різними інструментами.

Довідка. Габарити готового прототипу складуть 6 x 5 x 3,7 метра. Машина буде розрахована на 2-4 особи, забезпечених 13 кубометрами простору. Транспорт планують зробити герметичним, а значить, астронавти зможуть перебувати в ньому без скафандрів.