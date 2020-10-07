Лікар президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що у глави держави вже протягом доби не спостерігаються симптоми захворювання на COVID-19. При цьому у нього були виявлені антитіла до коронавірусу.

Відповідний документ оприлюднила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

За словами лікаря, “президент США вранці сказав: “Я почуваюся чудово”.

“На сьогодні у нього немає температури вже протягом понад четверо днів, немає симптомів (захворювання – ред.) більше ніж 24 години, він не потребував і не отримував додаткової кисневої підтримки з моменту ушпиталення”, – зазначив лікар.