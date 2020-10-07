Відповідний документ оприлюднила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.
За словами лікаря, “президент США вранці сказав: “Я почуваюся чудово”.
“На сьогодні у нього немає температури вже протягом понад четверо днів, немає симптомів (захворювання – ред.) більше ніж 24 години, він не потребував і не отримував додаткової кисневої підтримки з моменту ушпиталення”, – зазначив лікар.
A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.