Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства.

У четвер, 16 січня, Рахункова палата США прийняла рішення щодо правомірності утримання адміністрацією президента Трампа військової допомоги Україні влітку 2019 року.

Рахункова палата дійшла висновку, що рішення було політично вмотивованим, а тому Адміністрація президента порушила американське законодавство.

“Влітку 2019 року Адміністративно-бюджетне управління (орган при адміністрації президента США — ред.) відмовилося від обов’язкових фондів, виділених Міністерству оборони для надання допомоги Україні в сфері безпеки. … Точне виконання Закону не дозволяє президенту замінювати свої власні політичні пріоритети тими, які Конгрес прийняв як Закон. Управління утримувало кошти з політичних причин, що не дозволено Законом про роль Конгресу у формуванні бюджету. Утримання не було програмною затримкою. Тому ми приходимо до висновку, що управління порушило Закон”, — йдеться в заяві.

Головний юрконсультантів Рахункової палати Томаса Армстронг, коментуючи цю заяву, зазначив, що пояснення затримки, надані Адміністрацією Трампа, були недостатніми.

“Президент має вузькі, обмежені повноваження утримувати асигнування відповідно до Закону про роль Конгресу у формуванні бюджету 1974 року. Адміністративно-бюджетне управління повідомило Рахунковій палаті, що утримує кошти, щоб гарантувати, що вони не були витрачені “таким чином, який може суперечити зовнішній політиці президента”. Закон не дозволяє Адміністративно-бюджетному управлінню утримувати кошти з політичних причин”, — сказав Армстронг.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.