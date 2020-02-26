Екс-лікар Білого дому Ронні Джексон розповів про спроби змінити спосіб життя президента США Дональда Трампа. Зокрема, він розповів про те, як главі держави обмежували доступ до морозива і фаст-фуду, а також намагалися привчити до регулярних занять спортом.

Про це пише The New York Times.

Президенти США щорічно проходять повний медичний огляд, результати якого стають доступними громадськості. За результатами огляду в минулому році, медики радили президенту скинути кілька зайвих кілограмів, наявність яких заважала роботі серця.

Для цього необхідно було змінити харчування лідера США і привчити його займатися спортом регулярно.

Але Трамп, як справжній шанувальник бургерів та інших ласощів фаст-фуду, від таких рекомендацій відмовився. А стосовно спорту Трамп заявляв, що буде грати лише в гольф. За його словами, людське тіло має обмежений ресурс, і витрачати його на заняття фізичними вправами – вкрай нерозумно і недоцільно.

Щоб долучити Трампа до спорту, і допомогти йому скинути зайві кілограми, Джексон збирався принести в Білий дім велотренажер або еліптичний тренажер, але так цього і не зробив.

Зусиллями лікарів Трампа все ж вдалося вмовити дещо змінити щоденний раціон. Зокрема, його змусили їсти цвітну капусту в складі картопляного пюре. При цьому, Трампу обмежували доступ до морозива і продовжували працювати над його дієтою.

Те, що завжди радувало медиків – Трамп взагалі не вживав і не вживає алкоголь.

Поки Джексон був головним медиком в Білому домі, він заявляв про те, що у Трампа “неймовірні гени”, і якби він “дотримувався кращої дієти протягом 20 років”, то міг би прожити до 200 років.