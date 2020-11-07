Про це пише Bloomberg.
Екскурсії проводитимуть щотижня з травня по вересень. Вартість подорожі складе 125 тис. доларів за людину.
За словами президента компанії OceanGate Expeditions Стоктона Раша, вже три дюжини осіб забронювали дайвінг-експедиції.
Занурення туристів, якими керуватиме група з 50-60 вчених, займе від шести до восьми годин, щоб дістатися до “Титаніка”, дослідити його і повернутися на надводний корабель.
Раш додав, що, якщо все піде за планом, його клієнти будуть одними з перших гостей, що відвідали затонулий корабель за останні 15 років.
Нагадаємо, 15 квітня 1912 пасажирський лайнер “Титанік” внаслідок зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – з Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 людей загинули.
- 2 січня повідомлялося, що журналіст Сенан Молоні, який вивчає загибель “Титаніка” більше 30 років, заявив, що катастрофі могла сприяти пожежа, що виникла в паливному відсікові судна.