З травня 2021 року вашингтонська компанія OceanGate Expeditions почне проводити туристичні екскурсії в затонулий "Титанік".

Про це пише Bloomberg.

Екскурсії проводитимуть щотижня з травня по вересень. Вартість подорожі складе 125 тис. доларів за людину.

За словами президента компанії OceanGate Expeditions Стоктона Раша, вже три дюжини осіб забронювали дайвінг-експедиції.

Занурення туристів, якими керуватиме група з 50-60 вчених, займе від шести до восьми годин, щоб дістатися до “Титаніка”, дослідити його і повернутися на надводний корабель.

Раш додав, що, якщо все піде за планом, його клієнти будуть одними з перших гостей, що відвідали затонулий корабель за останні 15 років.

Нагадаємо, 15 квітня 1912 пасажирський лайнер “Титанік” внаслідок зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – з Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 людей загинули.