В середині травня 2023 року в Амстердамі заборонять вживати марихуану у кварталі "червоних ліхтарів". Причина – скарги тамтешніх жителів через туристів.

Про це повідомляє BBC.

За словами представників міської ради, заходи вживають, аби покращити життя місцевих, які вже протягом тривалого часу скаржаться на те, що їм заважають туристи.

Втім, це – не єдине нововведення. Зокрема, секс-працівники у кварталі будуть змушені закривати свої заклади до 03:00. Водночас ресторани та бари працюватимуть до 02:00 щоп’ятниці та суботи, – пише BBC.

Продаж алкоголю у кварталі “червоних ліхтарів” заборонено після 16:00 з четверга по неділю. Також міськрада проситиме продавців прибирати алкогольні напої з вітрин.

Ці рішення підтримали майже всі депутати.