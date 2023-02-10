Про це повідомляє BBC.
За словами представників міської ради, заходи вживають, аби покращити життя місцевих, які вже протягом тривалого часу скаржаться на те, що їм заважають туристи.
Втім, це – не єдине нововведення. Зокрема, секс-працівники у кварталі будуть змушені закривати свої заклади до 03:00. Водночас ресторани та бари працюватимуть до 02:00 щоп’ятниці та суботи, – пише BBC.
Продаж алкоголю у кварталі “червоних ліхтарів” заборонено після 16:00 з четверга по неділю. Також міськрада проситиме продавців прибирати алкогольні напої з вітрин.
Ці рішення підтримали майже всі депутати.
- Результати нового опитування свідчать, що більшість людей, які вживають марихуану щодня, повідомляють про кращий секс під час наркотичного сп’яніння.
- У штаті Вашингтон громадяни, які вакцинуються проти коронавірусу, можуть отримати на вибір: марихуану, пиво, вино чи алкогольний коктейль.