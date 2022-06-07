Інститут масової інформації (ІМІ) зафіксував у травні 49 злочинів проти свободи слова в Україні. З них 45 скоїла Росія проти ЗМІ та журналістів на території України.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Серед цих злочинів – убивства, поранення та викрадення журналістів, обстріли знімальних груп та телевеж, погрози, кібератаки на сайти українських медіа. Також вимкнення українського мовлення, припинення роботи медіа через російські обстріли, неможливість працювати та друкувати газети через знищення інфраструктури тощо.

За даними моніторингу Інституту масової інформації, 30 травня на Луганщині внаслідок російського обстрілу загинув журналіст французького телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф.

Ще двоє журналістів постраждали, потрапивши під російський обстріл 28 травня біля мосту на Сєвєродонецьк.

У травні російські окупанти викрали у тимчасово окупованому Херсоні інженера “Суспільне Херсон” Олексія Воронцова. Проте 21 травня стало відомо, що загарбники відпустили Олексія Воронцова.

Наразі він живий і перебуває вдома, у тимчасово окупованому Херсоні. Зараз приміщення “Суспільне Херсон” контролює окупаційна влада РФ.

Загалом, під російські обстріли на Донбасі та Харківщині потрапили журналісти Громадського, естонського каналу ERR, естонського Postimees, німецької газети Welt, Заборони, AFP, ТСН, Радіо Свобода, ICTV.

Росіяни продовжують чинити кібератаки на сайти українських медіа. У травні було зафіксовано DDoS-атаку на сайти низки видань.

Російські злочини проти журналістів та медіа зафіксовано у восьми регіонах України. Найчастіше журналісти ризикували своїм життям в Донецькій та Луганській областях.