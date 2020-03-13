МОЗ України отримало список всіх пасажирів, які були на борту літака з Мілана, на якому потенційно були хворі на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що в аеропорт “Бориспіль” з Італії, де спостерігається спалах коронавірусу COVID-19, прилетів літак з декількома пасажирами з симптомами ГРВІ.

Відзначається, що кожному пасажиру буде надана інструкція по самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19.

В разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

“Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції.” – про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, госпіталізовані вже доставлені в Олександрівську лікарню.

У МОЗ незабаром повідомили, що за підсумками дослідження швидкими тестами на IgG / IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в трьох госпіталізованих не виявлено.

8 березня повідомлялося, що в Італії через коронавірус на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни. Пізніше на карантин було закрито всю країну.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Пацієнтка з коронавірусом з Житомирської області, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.