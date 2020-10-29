Один із прийомів самопрезентації в соцмережах – правильна подача візуальної частини, картинки. З технічного боку все в порядку: мінімальний навик роботи в фоторедакторі, наприклад, Crello, дозволяє кадрувати зображення, зробити прозорий фон онлайн, попрацювати над шарами, підібрати потрібний шаблон – і вуаля! З Crello не може не вийти. Але для впевненості потрібно знати, чим в цьому сезоні можна привабити.
Графічний дизайн 2020 і майбутнього року
Дизайн в рекламних засобах має модні напрями, які не можна ігнорувати. Тому, створюючи банер або YouTube-рекламу, пам’ятаємо про тенденції:
- важливу роль відіграє вибір шрифту – сьогодні він повинен відповідати тексту, підігравати йому: для простого тексту підбирається мінімалістичний шрифт, літери з завитками підійдуть грайливому наповненню, для слогана краще вибрати запам’ятовується екстравагантний шрифт;
- привертає увагу асиметричне розташування тексту, наявність різнорівневих блоків;
- в тренді чіткі статичні картинки з оптичними ефектами руху;
- в моді зображення, що нагадують handmade, поєднання фото з малюнками, виконаними в різних техніках – малюнок не обов’язково повинен бути складним, а загальна картинка не повинна бути прісною;
- вітається наявність в зображенні реалістичних текстур, а також поєднання різних текстур в одному дизайні;
- в колірній палітрі перевага віддається синього, а також його комбінаціям з червоним, зеленим, жовтим кольорами, модні поєднання помаранчевого і фіолетового, червоного і зеленого.
Бібліотека шаблонів, шрифтів, зображень редактора Crello містить тисячі позицій, що відповідають тенденціям рекламної моди, також є можливість завантажувати свої шрифти і файли. Головне – не боятися об’єднувати різні напрямки модних віянь – це теж тенденція 2020 року.