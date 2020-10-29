Реклама оточує всюди і, хочемо ми цього чи ні, впливає на нас. Ми вчимося у неї, займаємося рекламою себе улюблених: демонструємо з кращого (а хтось з протилежного) боку, розкручуємо сторінки в соціальних мережах, щоб знову розмістити там чиюсь рекламу.

Один із прийомів самопрезентації в соцмережах – правильна подача візуальної частини, картинки. З технічного боку все в порядку: мінімальний навик роботи в фоторедакторі, наприклад, Crello, дозволяє кадрувати зображення, зробити прозорий фон онлайн, попрацювати над шарами, підібрати потрібний шаблон – і вуаля! З Crello не може не вийти. Але для впевненості потрібно знати, чим в цьому сезоні можна привабити.

Графічний дизайн 2020 і майбутнього року

Дизайн в рекламних засобах має модні напрями, які не можна ігнорувати. Тому, створюючи банер або YouTube-рекламу, пам’ятаємо про тенденції:

важливу роль відіграє вибір шрифту – сьогодні він повинен відповідати тексту, підігравати йому: для простого тексту підбирається мінімалістичний шрифт, літери з завитками підійдуть грайливому наповненню, для слогана краще вибрати запам’ятовується екстравагантний шрифт;

привертає увагу асиметричне розташування тексту, наявність різнорівневих блоків;

в тренді чіткі статичні картинки з оптичними ефектами руху;

в моді зображення, що нагадують handmade, поєднання фото з малюнками, виконаними в різних техніках – малюнок не обов’язково повинен бути складним, а загальна картинка не повинна бути прісною;

вітається наявність в зображенні реалістичних текстур, а також поєднання різних текстур в одному дизайні;

в колірній палітрі перевага віддається синього, а також його комбінаціям з червоним, зеленим, жовтим кольорами, модні поєднання помаранчевого і фіолетового, червоного і зеленого.

Бібліотека шаблонів, шрифтів, зображень редактора Crello містить тисячі позицій, що відповідають тенденціям рекламної моди, також є можливість завантажувати свої шрифти і файли. Головне – не боятися об’єднувати різні напрямки модних віянь – це теж тенденція 2020 року.