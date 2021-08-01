Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Instagram

“Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол”, — написав він.

Шевченко подякував президентові і виконкому УАФ, гравцям, вболівальникам і критикам.

“Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим”, — вважає 44-річний головний тренер.

Зауважимо, УАФ поки не коментує цю ситуацію. Під дописом Шевченка зі сторінки асоціації залишили коментар із сердечками.

Фанати цікавляться, чому контракт не було продовжено, але це питання поки залишається відкритим.

ОНОВЛЕНО (15.45):

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський не зміг прокоментувати заяву Шевченка у коментарі профільному виданню “Трибуна”.

“Не можу нічого сказати, я сам щойно прочитав це в Facebook. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю”, — сказав він.

На уточнювальне запитання щодо того, що контракт ніби мав завершитися у 2022 році, Гливинський відповів: “Я не уповноважений це коментувати”.

Про подовження контракту із Шевченком до 31 грудня 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявляв у червні 2020 року.

Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.

Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.