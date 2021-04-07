У третини людей, які перехворіли на COVID-19, діагностують неврологічні чи психічні розлади, – вчені

У кожної третьої людини, яка перехворіла на коронавірус COVID-19, протягом наступних шести місяців виявляють психічні розлади чи порушення в роботі мозку.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованому в науковому журналі The Lancet.

Вчені провели глобальне дослідження, у якому брали участь 236 379 пацієнтів, переважно мешканців США. Виявилося, що у 34% пацієнтів після одужання від коронавірусної хвороби протягом наступних шести місяців діагностували неврологічні чи психіатричні розлади.

“Наше дослідження надає докази значної неврологічної та психічної захворюваності протягом 6 місяців після зараження COVID-19. Ризики були найбільшими у пацієнтів, які мали тяжкий перебіг COVID-19, але не обмежувались ними”, – йдеться в дослідженні.

Вчені відстежили, що серед 14 психічних розладів, які діагностували у постковідних пацієнтів, найпоширенішими були тривога та депресія. Зазначається, що рідше за цих розладів, але загалом часто спостерігалися інсульти, деменція та інші неврологічні розлади. Цікаво, що ці наслідки спостерігалися частіше у людей, у яких коронавірус протікав у важкій формі.

Науковці констатували, що ці хвороби вражають частіше людей, які перенесли коронавірус, ніж пацієнтів після інших респіраторних захворювань.

“Це дуже важливий документ. Це підтверджує поза всяким розумним сумнівом, що COVID-19 однаково впливає як на мозок, так і на розум”, – сказав Саймон Весселі, голова психіатрії Лондонського Кінгс-коледжу.

Водночас виконавчий директор благодійної організації MQ Mental Health Леа Мілліган заявила, що вплив коронавірусу на неврологічні та психічні процеси організму людини може бути серйозним. Тому вченим необхідно провести додаткові дослідження.