Про цю ініціативу він розповів в ефірі каналу “Україна 24”.

“Є люди, які не народилися на Донбасі, але там працювали все життя, посідали там важливі позиції — організаційні, політичні, господарські. Вони добре знають Донбас. Але я ще раз скажу — ми думаємо, як сформувати раду людей. Не одну людину взяти, а створити раду людей, які збиратимуть можливості, думки та пропозиції”, — сказав він.

Основними критеріями для відбору кандидатів, за словами Кравчука, є політична позиція і досвід, щоб “це не була людина, яка імпровізує”.

Кравчук зазначив, що Рада напрацьовуватиме пропозиції для контактної групи.