Про цю ініціативу він розповів в ефірі каналу “Україна 24”.
“Є люди, які не народилися на Донбасі, але там працювали все життя, посідали там важливі позиції — організаційні, політичні, господарські. Вони добре знають Донбас. Але я ще раз скажу — ми думаємо, як сформувати раду людей. Не одну людину взяти, а створити раду людей, які збиратимуть можливості, думки та пропозиції”, — сказав він.
Основними критеріями для відбору кандидатів, за словами Кравчука, є політична позиція і досвід, щоб “це не була людина, яка імпровізує”.
Кравчук зазначив, що Рада напрацьовуватиме пропозиції для контактної групи.
- 29 вересня Вітольд Фокін заявив, що не певен, що на Донбасі триває війна між Україною і Росією.
- Фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу” виступили з вимогою негайно звільнити Вітольда Фокіна з ТКГ.
- Також нардепи “Європейської Солідарности” вимагають відкрити провадження за фактом держзради щодо заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за звільнення Вітольда Фокіна з посади заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі.
- 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Вітольд Фокін був виведений зі складу Тристоронньої контактної групи.