Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він повідомив, що за минулу добу в області зафіксували 86 нових випадків захворювання. Всього коронавірусів в регіоні захворіло 6229 осіб, з яких 4805 одужали (118 за останню добу).

“Близько двох тижнів тому ми були щасливі повідомити вам, що ситуація з поширенням коронавируса в області стабілізувалася. Ми навіть зменшили кількість ліжок, зарезервованих для хворих з вірусом. І ось сьогодні знову розгортаємо додаткові місця в трьох лікарнях”, – написав Осачук.