Про це повідомляє LIGA.Life.
З приводу плагіату до комітету звернулася народний депутат від партії “Голос” Інна Совсун, ГО “Трон” в особі Світлани Вовк (товариство “Дисергейт“) та Фундація регіональних ініціатив.
Також комітет отримав лист від Секретаріату українського уряду з проханням перевірити зазначені факти.
Голова комітету з етики та керівник Нацагентства Сергій Квіт заявив, що плагіат констатували в трьох роботах Шкарлета.
Була проведена експертиза — уривки наукових робіт, перекладені на англійську мову, спрямували трьом міжнародним експертам: професору етики й права, ліцензованому адвокату в США Христину Моріарті, який працює в міжнародній організації з академічної чесноти, чеському експерту Томашу Фольтінеку і польському експерту з питань піратства і плагіату Кшиштофу Гутовському. Всі вони підтвердили наявність плагіату в роботах Шкарлета.
Повідомляється, що документи з порівняльними таблицями згодом опублікують на сайті Нацагентства.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 30 червня близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.