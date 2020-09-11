Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти України підтвердив, що в наукових роботах тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Про це повідомляє LIGA.Life.

З приводу плагіату до комітету звернулася народний депутат від партії “Голос” Інна Совсун, ГО “Трон” в особі Світлани Вовк (товариство “Дисергейт“) та Фундація регіональних ініціатив.

Також комітет отримав лист від Секретаріату українського уряду з проханням перевірити зазначені факти.

Голова комітету з етики та керівник Нацагентства Сергій Квіт заявив, що плагіат констатували в трьох роботах Шкарлета.

Була проведена експертиза — уривки наукових робіт, перекладені на англійську мову, спрямували трьом міжнародним експертам: професору етики й права, ліцензованому адвокату в США Христину Моріарті, який працює в міжнародній організації з академічної чесноти, чеському експерту Томашу Фольтінеку і польському експерту з питань піратства і плагіату Кшиштофу Гутовському. Всі вони підтвердили наявність плагіату в роботах Шкарлета.

Повідомляється, що документи з порівняльними таблицями згодом опублікують на сайті Нацагентства.