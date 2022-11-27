Станом на 27 листопада у Середземному морі ворог тримає 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 російських кораблів.

Натомість в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Тим часом в Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп — 76 ракет.

Водночас за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 32 судна, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 29 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі ВМС наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.