Про це повідомляє ВМС ЗС України.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 російських кораблів.
Натомість в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Тим часом в Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп — 76 ракет.
Водночас за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 32 судна, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 29 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі ВМС наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші Збройні сили знищили понад 87 тисяч одиниць живої сили ворога. Протягом доби, 26 листопада, захисники держави ліквідували 600 окупантів.
- Російські чиновники проводять навмисну кампанію з депопуляції на окупованих українських територіях – дітей вивозять тисячами на територію РФ, аби потім інтегрувати їх і їхні сім’ї в російське суспільство.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.
- За наявною в Генеральному штабі ЗСУ інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня чергової хвилі мобілізації.