Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.
За його словами, вже працюють чотири машини. Вони були отримані від фонду Говарда Баффета.
“Ці роботизовані комплекси надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” — наголосив Сергій Крук.
Знищувати міни та інші небезпечні предмети почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
З початку робіт двоє машин на Херсонщині здійснили більше ніж 40 виїздів та знищили понад 100 мін.
Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.
- Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.