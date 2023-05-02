Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.

За його словами, вже працюють чотири машини. Вони були отримані від фонду Говарда Баффета.

“Ці роботизовані комплекси надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” — наголосив Сергій Крук.

Фото: Сергій Крук

Знищувати міни та інші небезпечні предмети почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

З початку робіт двоє машин на Херсонщині здійснили більше ніж 40 виїздів та знищили понад 100 мін.

Фото: Сергій Крук

Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

  • Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.