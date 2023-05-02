У трьох областях України почали розміновувати територію за допомогою спеціальних механізованих машин. Вони знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.

За його словами, вже працюють чотири машини. Вони були отримані від фонду Говарда Баффета.

“Ці роботизовані комплекси надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” — наголосив Сергій Крук.

Знищувати міни та інші небезпечні предмети почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

З початку робіт двоє машин на Херсонщині здійснили більше ніж 40 виїздів та знищили понад 100 мін.

Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.