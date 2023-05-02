Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.
За його словами, над розмінуванням вже працюють чотири машини, отримані нещодавно від фонду Говарда Баффета.
“Ці роботизовані комплекси – надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” – наголосив Сергій Крук.
Знищувати міни та інші небезпечні предмети у такий спосіб почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
Зокрема від початку робіт двома машинами на Херсонщині здійснено більше ніж 40 виїздів та знищено понад 100 мін.
Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.
- Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.