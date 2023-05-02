У трьох областях України почали розміновувати територію за допомогою спеціальних механізованих машин. Вони знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.

За його словами, над розмінуванням вже працюють чотири машини, отримані нещодавно від фонду Говарда Баффета.

“Ці роботизовані комплекси – надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” – наголосив Сергій Крук.

Знищувати міни та інші небезпечні предмети у такий спосіб почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Зокрема від початку робіт двома машинами на Херсонщині здійснено більше ніж 40 виїздів та знищено понад 100 мін.

Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.