Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.

За його словами, над розмінуванням вже працюють чотири машини, отримані нещодавно від фонду Говарда Баффета.

“Ці роботизовані комплекси – надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців!” – наголосив Сергій Крук.

Фото: Сергій Крук

Знищувати міни та інші небезпечні предмети у такий спосіб почали у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Зокрема від початку робіт двома машинами на Херсонщині здійснено більше ніж 40 виїздів та знищено понад 100 мін.

Фото: Сергій Крук

Раніше в ОК “Південь” повідомляли, що російські військові стали частіше атакувати Херсонщину, зокрема сільськогосподарські угіддя. Це роблять для тиску на населення.

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

  • Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.