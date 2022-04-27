Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Оглядаючи місто, правоохоронці знайшли місця, де відбувалися катування, та виявили там кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Ба більше, працівники ДБР також виявляли й розтяжки із гранат.
Також слідчі встановили, що приблизно 45% загальної площі Тростянця пошкоджено російською артилерією. А саме – 122 житлові будинки, а також лікарні.
- Нагадаємо, понад 400 українських дітей та дорослих постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів. Зокрема під час окупації Київщини.
- В окупованому російськими військами Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.